Банк «Восточный» подвел итоги 2019 года в направлении POS-кредитования: выдано 377 тыс. POS-кредитов на сумму 17,04 млрд рублей.
Рост партнерской базы в 2019 году более 30%. Сейчас банк представлен более чем в 12 тыс. точках продаж.
Средняя сумма POS-кредита в банке не изменилась по сравнению с 2018 годом и составляет 45 тыс. рублей.
При этом чаще всего кредиты в торговых точках (помимо Москвы) берут жители следующих городов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Челябинск.
В целом по стране тройка самых популярных сегментов в POS-кредитовании банка «Восточный» по итогам 2019 года выглядят так:
- бытовая техника и электроника,
- мебель,
- одежда.
Наиболее востребованными на рынке кредитными продуктами по-прежнему остаются «рассрочки», в рамках которых переплату по кредиту за счет скидки компенсирует продавец товара.
«В 2020 году банк «Восточный» продолжит расширять взаимодействие с текущими партнерами, привлекать новые компании к сотрудничеству в области POS-кредитования. Также в наступившем году мы продолжим совершенствовать технологии для предоставления POS-кредитов на товары, приобретаемые в интернет-магазинах», – комментирует Валентин Федчин, директор департамента POS-кредитования банка «Восточный».
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