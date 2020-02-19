Рост партнерской базы в 2019 году более 30%. Сейчас банк представлен более чем в 12 тыс. точках продаж.

Средняя сумма POS-кредита в банке не изменилась по сравнению с 2018 годом и составляет 45 тыс. рублей.

При этом чаще всего кредиты в торговых точках (помимо Москвы) берут жители следующих городов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Челябинск.

В целом по стране тройка самых популярных сегментов в POS-кредитовании банка «Восточный» по итогам 2019 года выглядят так:

бытовая техника и электроника, мебель, одежда.

Наиболее востребованными на рынке кредитными продуктами по-прежнему остаются «рассрочки», в рамках которых переплату по кредиту за счет скидки компенсирует продавец товара.

«В 2020 году банк «Восточный» продолжит расширять взаимодействие с текущими партнерами, привлекать новые компании к сотрудничеству в области POS-кредитования. Также в наступившем году мы продолжим совершенствовать технологии для предоставления POS-кредитов на товары, приобретаемые в интернет-магазинах», – комментирует Валентин Федчин, директор департамента POS-кредитования банка «Восточный».