Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило банку «Кубань Кредит» рейтинг «BB+.ru» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в сообщении НКР, концентрация бизнеса банка в Краснодарском крае поддерживает его долгосрочные позиции в регионе, но ограничивает потенциал роста в федеральных масштабах. При этом существующая концентрация кредитования на строительстве жилья постепенно снижается.

Умеренно высокая склонность банка к риску частично уравновешена приемлемым запасом капитала и высокой рентабельностью.

Стабильная ликвидная позиция усиливает диверсифицированную структуру фондирования банка.

«Качество управления характеризуется рядом недостатков, однако принимаются меры для его совершенствования», — констатируют аналитики. Также они обращают внимание на сохранение значительной зависимости бизнеса банка от его ключевого акционера.



Председатель наблюдательного совета Виктор Бударин и члены его семьи владеют банком и контролируют его деятельность, напоминают в НКР.