Например, ожидания по численности населения РФ на 2024 год снижены до 147,5 млн со 148,7 млн человек.
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения РФ на 2020 год до 146,8 млн со 147 млн человек, на 2021 год — до 147 млн со 147,3 млн, на 2022 год — до 147,2 млн со 147,7 млн человек. Обновленный прогноз министерства внесен в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет РФ на 2020—2022 годы, передает ТАСС.
Кроме того, МЭР снизило ожидания по численности населения РФ на 2023 год до 147,4 млн со 148,2 млн человек, на 2024 год — до 147,5 млн со 148,7 млн человек.
Согласно данным на главной странице сайта Росстата, оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2019 года составляла 146 млн 780,7 тыс. человек.
Оценить:
Нет комментариев