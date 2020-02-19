Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения РФ на 2020 год до 146,8 млн со 147 млн человек, на 2021 год — до 147 млн со 147,3 млн, на 2022 год — до 147,2 млн со 147,7 млн человек. Обновленный прогноз министерства внесен в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет РФ на 2020—2022 годы, передает ТАСС .

Кроме того, МЭР снизило ожидания по численности населения РФ на 2023 год до 147,4 млн со 148,2 млн человек, на 2024 год — до 147,5 млн со 148,7 млн человек.



Согласно данным на главной странице сайта Росстата , оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2019 года составляла 146 млн 780,7 тыс. человек.