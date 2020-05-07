Годовая инфляция в РФ опустится в июне — июле 2020 года до 2,2—2,3%, следует из уточненного прогноза Минэкономразвития. Документ внесен в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет РФ на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

«В первой половине 2020 года продолжится замедление инфляции: в июне — июле она опустится до 2,2—2,3% в годовом выражении (по сравнению с 3% по итогам 2019 года). В дальнейшем ожидается восстановление темпов роста потребительских цен», — говорится в документе.

Прогноз по инфляции в РФ на конец 2020 года сохранен на уровне 3%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в России в феврале 2020 года на уровне 2,3—2,4% в годовом выражении. Кроме того, министерство видит высокую вероятность снижения инфляции в I квартале 2020 года до 2,2% в годовом выражении.