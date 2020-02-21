Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку к Конституции РФ, запрещающую председателю правительства РФ и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.

«Председателю правительства РФ, заместителям председателя правительства РФ, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», — говорится в тексте поправки к статье 110 Основного закона.

Порядок осуществления указанных запретов будет устанавливаться федеральным законом.