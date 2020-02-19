Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект «О приобретении правительством РФ у Центрального банка Российской Федерации акций ПАО «Сбербанк России» . Проект документа разработан кабмином в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия ЦБ в капитале Сбербанка и в увязке с законопроектом «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Проект закона направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов ЦБ при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций Сбербанка позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.

Приобретение акций Сбербанка предлагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.

Законопроектом определяется, что продажа обыкновенных акций Сбербанка осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. Приобретение правительством акций в лице Минфина будет осуществляться в рамках управления средствами ФНБ.

В целях защиты прав миноритарных акционеров Банк России направит обязательное предложение о выкупе акций Сбербанка на рыночных условиях по цене приобретения акций правительством РФ в лице Минфина. Выкупленные акции подлежат отчуждению в срок не позднее 31 декабря 2022 года.