В филиале кредитной организации в Москве неизвестные вскрыли банкомат и похитили из него 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Уточняется, что о краже денег из банкомата во вторник сообщил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами одного из банковских филиалов, расположенного на улице Соколово-Мещерская, д. 14.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу двое неизвестных, отжав входную дверь, проникли в помещение дополнительного офиса банка в Куркино, где неустановленным предметом взломали банкомат и совершили кражу кассет с денежными средствами на сумму не менее 4,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».