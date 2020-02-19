Несмотря на старания властей привлечь внебюджетные инвестиции в исполнение нацпроектов, в инфраструктуру вложения не растут; инвестирует все больше государство и все меньше — частные инвесторы, вместе они вложили в инфраструктуру 4,9 трлн рублей в 2019 году, что почти на том же уровне, чем годом раньше; финансирование со стороны федерального бюджета также продолжило сокращаться — по итогам 2019 года оно достигнет минимума с 2015-го и составит чуть больше 435 млрд рублей; доля этих расходов от ВВП страны снижается тоже с 2015 года — тогда показатель составлял 0,63%, а в 2019-м будет 0,4% ВВП, пишут «Ведомости» , ссылаясь на выводы аналитиков InfraOne по итогам прошлого года.

Основная причина сокращения частных вложений — неопределенность регулирования; в Госдуме продолжается рассмотрение законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, который может изменить правила господдержки инфраструктурных проектов, структурированных как государственно-частное партнерство (ГЧП) и концессионные соглашения, напоминают аналитики.

Потенциал внебюджетных вложений за год вырос на 7,5–12,6%; частные инвесторы готовы вложить в инфраструктуру до 2,5—2,9 трлн рублей, в основном (до 73%) внебюджетные инвестиции в инфраструктуру могут предоставить компании, связанные с государством или принадлежащие ему, подсчитали аналитики InfraOne.

Ограничивает возможности внебюджетных вложений нехватка проработанных проектов, достаточно больших, чтобы быть интересными крупным инвесторам (дороже 5—6 млрд рублей), в ближайшие два-три года может быть запущено около 100 инициатив на 1,87 трлн рублей, но ближе всего к запуску 16 проектов с заявленными инвестициями около 290 млрд рублей, считают аналитики InfraOne.

По словам экспертов, рынок концессий во многом демонстрирует ожидаемую динамику, связанную с достижением фазы зрелости, дальнейшие инвестиции будут во многом зависеть от готовности государства брать на себя гарантию окупаемости проектов, так как иначе без господдержки доходность по многим из них с учетом поправки на риск будет меньше альтернативных вариантов для вложения средств; ряд крупных ГЧП-проектов находился в прошлом году на стадии разработки частной инициативы или конкурсной документации, в ближайшее время ожидается запуск многих этих проектов; фактор, влияющий на готовность инвесторов вкладывать средства в ГЧП-проекты, — определенность в законодательном регулировании, для этого рынку необходимо будет увидеть итоговые редакции закона о СЗПК, отметили эксперты.