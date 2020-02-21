Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики становится большим вызовом для компаний, давно существующих на рынке, рассказал президент Сбербанка Герман Греф на лекции об искусственном интеллекте в НИТУ «МИСиС». Об этом пишет Forbes .

По словам Грефа, «мир изменился категорически». Поменялись не только технологии, но технологии поменяли все, отметил он и добавил, что технологии поменяли то, чего очень боится бизнес, — бизнес-модель. В качестве примера он привел свою беседу с главой автомобильного концерна Volkswagen Group Хербертом Диссом.

«Я помню свой разговор с президентом компании Volkswagen, когда только появился Uber. Он говорит: «Мы не боимся самодвижущихся машин, потому что у нас инженеры не хуже. Как только спрос на электрические машины будет, мы тут же произведем машину и лучше, чем это делает Tesla. Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. У нас инженерные мозги — мы можем делать лучшее железо, но такую бизнес-модель мы не понимаем, поэтому мы решили на всякий случай вложить деньги в несколько компаний, которые занимаются такси», — рассказал Герман Греф.

По его словам, предпринимателей не страшит то, с чем они сталкивались, и те вызовы, на которые они научились отвечать. Но есть вызовы, к которым они не готовы, и это очень большая проблема, пояснил Греф.

«Для всех старых компаний (уберизация экономики —) это большой вызов», — отметил глава Сбербанка.