Госдума поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Согласно документу, поправки распространяют право на получение материнского капитала в 466 617 рублей при рождении первенца. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Также материнский капитал можно будет направить на строительство и реконструкцию жилых домов на садовых участках.

«Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года. Кроме того, мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной», — отметил он.

Законопроектом также предусмотрена ежегодная индексация маткапитала.