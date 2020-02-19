Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может стать причиной падения роста ВВП Китая в I квартале, но приведет лишь к незначительному сокращению этого показателя за весь год. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в среду сообщении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

«Коронавирус — это наша наиболее острая неопределенность: глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения мы не предвидели в январе. Это суровое напоминание о том, как хрупкому экономическому восстановлению могут угрожать непредвиденные обстоятельства», — отметила Георгиева в своем блоге на сайте МВФ в преддверии встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в Эр-Рияде 22—23 февраля.

Она рассказала о том, что фонд рассматривает несколько вариантов развития ситуации в зависимости от того, насколько быстро будет остановлено распространение коронавируса. «Если вызванные вирусом сбои быстро завершатся, мы ожидаем, что китайская экономика скоро восстановится», — отметила глава МВФ. «Результатом станет резкое падение роста ВВП в Китае в первом квартале 2020 года, но лишь незначительное сокращение за весь год. Побочные последствия для других стран останутся относительно незначительными и кратковременными, главным образом в результате временных сбоев в цепочке поставок, сфере туризма, а также ограничений на поездки», — считает глава МВФ.

Однако, по ее словам, «длительная и более серьезная вспышка приведет к более резкому и более длительному замедлению экономического роста в Китае». «Ее глобальное влияние будет усиливаться за счет более значительных сбоев в цепочке поставок и более устойчивого падения доверия инвесторов, особенно если эпидемия распространится за пределы Китая», — пояснила руководитель фонда.



«Даже при наиболее благоприятном сценарии прогнозируемые темпы глобального роста все еще остаются умеренными во многих частях света», — указала Георгиева. «В среднесрочной перспективе ожидается, что рост останется ниже средних статистических показателей, — заключила она. — В этом контексте, хотя некоторые неопределенности — например, болезни — выходят из-под нашего контроля, мы не должны создавать новые неопределенности там, где мы можем этого избежать».