Еврокомиссия приняла цифровую стратегию Евросоюза, включающую принципы разработки правовых норм для развития и внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя новую цифровую стратегию ЕС, целью которой является достижение Евросоюзом мирового лидерства в сфере создания искусственного интеллекта. Как отмечает ТАСС, эта стратегия стала первым юридическим документом, который прописывает принцип наличия контроля человека над искусственным интеллектом в вопросах регулирования этих разработок.

«Еврокомиссия приняла новую цифровую стратегию. Она должна гарантировать, что цифровые технологии, включая развитие искусственного интеллекта, обеспечат мощный подъем европейской экономики и гарантируют выполнение климатических целей Еврокомиссии», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС будет вкладывать по 20 млрд евро в развитие ИИ по меньшей мере до 2030 года.

«Мы будем привлекать в эту сферу европейское, государственное и частное финансирование, — подчеркнула она. — Мы намерены создать процветающую цифровую экономику, которая гарантирует экономическое благополучие Европы».

По ее словам, сегодня на цифровом рынке стран Евросоюза 5,7 млн специалистов, а через пять лет их количество возрастет до 11 млн человек. Речь идет о квалифицированных специалистах в сфере цифровых технологий.

Главный принцип развития искусственного интеллекта в ЕС будет требовать, чтобы человек сохранял полный контроль над всеми критическими решениями этих систем, отметила глава ЕК.

«Мы хотим, чтобы люди верили в новые технологии, и мы хотим, чтобы применение новых технологий заслужило уважение пользователей. Технологии сами по себе нейтральны, важно то, как мы их применяем», — заявила фон дер Ляйен.

«Мы хотим гарантировать, чтобы при развитии искусственного интеллекта в центре внимания стояли потребности человека, особенно в таких отраслях, как рынок труда, медицина, правоохранительная сфера. Человек всегда должен контролировать все критические решения с высокой степенью риска. Любые системы искусственного интеллекта, которые потенциально могут затрагивать права человека [включая право на жизнь], должны быть тщательно испытаны и сертифицированы», — заявила она.

По ее мнению, такая сертификация не отличается принципиально от сертификации новых автомобилей или опасных химикатов.

В свою очередь замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, которая изложила подробности новой стратегии ЕС, отметила, что ЕК намерена создать разные регуляторные и сертификационные нормы для разных систем искусственного интеллекта в зависимости от потенциального риска, который эти системы могут представлять при их применении.

Вестагер также добавила, что со среды ЕК запускает публичные консультации, которые продлятся 12 недель и в ходе которых все заинтересованные лица и организации могут высказать свое мнение о предложениях по новым нормам в сфере развития систем ИИ.



В настоящее время Евросоюз активно привлекает на работу иностранных специалистов в сфере IT-технологий, в том числе из России, стран СНГ, Китая и других государств.