Компания Evison Holdings (миноритарный акционер банка «Восточный», подконтрольна Baring Vostok) обратилась с жалобой в Центробанк России на действия «Восточного», связанные с отказом предоставлять документы.

По словам представителя компании Evison Олега Койды, банк «Восточный» отказывает своим акционерам в доступе к документации, связанной с хозяйственной деятельностью. Административное рассмотрение еще не состоялось, но до середины марта этот вопрос решится, добавил представитель Evison.

По его словам, документы необходимы, чтобы осуществлять права акционера, которому принадлежат более 40% акций банка. Без информации из документов компания «не видит полную картину деятельности «Восточного».