На фоне стабилизации экономической обстановки инвесторы продемонстрировали возросшую уверенность в успехе вложений в российские активы, пишет РБК. Об этом говорится в поступившем в обзоре КПМГ рынка слияний и поглощений (M&A) в 2019 году. Так, общая сумма сделок M&A выросла на 21,5% до 63 млрд долларов, объем покупок иностранными компаниями российских активов вырос на 49,5% до 20,9 млрд долларов, общая сумма внутренних сделок выросла на 19% до 40,1 млрд долларов.

Результаты исследования КПМГ оптимистичнее представленных ранее данных компании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), которая оценила общую сумму сделок с любым российским участием всего в 19,3 млрд долларов и не включила в число крупнейших сделки в нефтегазовом секторе.

Инвесторы в прошлом году увидели признаки того, что российской экономике удалось адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ. Также работают программы адаптации к новым реалиям — бюджетное правило, нацпроекты, восполняются национальные фонды. Уверенности в перспективности вложений в российские активы добавило снятие в начале 2019 года санкций с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», пояснили эксперты КПМГ.

Значительная часть общего объема рынка M&A (34%) пришлась на сделки в нефтегазовом секторе. Общий объем сделок в нефтегазе вырос на 53% до 21,7 млрд долларов, количество сделок практически удвоилось — с 32 в 2018 до 59 в 2019 году. Второе место и по объему инвестиций и по сделок занял сектор инноваций и технологий — 12% общей суммы сделок на российском рынке M&A. Другим основным драйвером активности на рынке стал сектор недвижимости и строительства. Как отмечает КПМГ, за посткризисные годы в крупнейших российских банках и фондах накопилось много проблемных и непрофильных активов, банки сформировали соответствующие резервы, что открывает возможности для продажи активов на рыночных условиях. Через государственные банки растет участие государства в сфере строительства и недвижимости.

Объем сделок по покупке российских активов американцами вырос с 0,2 млрд долларов в 2018-м до 3,4 млрд долларов в 2019 году, инвестиции из Европы, наоборот, снизились. Объем покупок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона за год вырос более чем в три раза — до 8,2 млрд долларов. Приток инвестиций из стран Ближнего Востока снизился до 2,7 млрд долларов. Инвестиции российских компаний в покупку иностранных активов продолжили снижаться. Общий объем исходящих сделок сократился до 1,9 млрд долларов в 2019 году.

По прогнозу экспертов, начало нового инвестиционного цикла в 2020 году и нацпроекты способствуют умеренному росту инвестиционной активности. В центре внимания инвесторов по-прежнему останутся нефтегазовый сектор, инновации и технологии. Количество сделок будет расти в потребительском секторе, в недвижимости и строительстве.