Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Первоуральскбанка на уровне «ruBB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, уязвимой позицией по капиталу в сочетании с приемлемыми показателями рентабельности, адекватным качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, на 1 января 2020-го основу активов банка формирует кредитный портфель, представленный факторинговым портфелем (27% валовых активов), ссудами юрлиц и ИП (36% валовых активов) и ссудами физлиц (15% валовых активов).

Удовлетворительная позиция по ликвидности обусловлена, с одной стороны, приемлемым уровнем балансовой ликвидности (на 1 января 2020-го отношение ЛАТ к привлеченным средствам за исключением субординированных средств составляет 38%), с другой стороны — ограниченными рыночными источниками по привлечению дополнительной ликвидности, заключили в «Эксперт РА».

