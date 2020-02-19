Банк России вновь привлек к административной ответственности Тинькофф Банк за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», сообщается на сайте регулятора. Пять соответствующих постановлений от 31 января 2020 года вступили в законную силу 19 февраля.

Тинькофф Банк, как неоднократно ранее, привлечен к административной ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Кредитной организации назначен административный штраф, который по указанной статье КоАП может составлять для юрлиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

