Банк России призывает кредитные организации воздержаться от взимания с клиентов повышенного комиссионного вознаграждения по максимально широкому спектру экономически обоснованных операций. Об этом говорится в методических рекомендациях регулятора, содержание которых приводит его пресс-служба.

Документ подготовлен Банком России на основе анализа практики применения банками «антиотмывочных» мер, предусмотренных законодательством, и направлен на предупреждение случаев взимания банками повышенных комиссий за экономически обоснованные операции, поясняется в сообщении.



Рекомендации, в частности, касаются перечисления заработной платы и приравненных к ней платежей индивидуальным предпринимателям, самозанятым и лицам, занимающимся частной практикой (нотариусам, адвокатам и другим). К экономически обоснованным операциям Банк России рекомендует также относить перечисление дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, других социальных выплат, страхового возмещения. Повышенные комиссии не следует взимать и при совершении операций по переводу средств с одного банковского счета клиента на другой его счет, в том числе в другом банке.