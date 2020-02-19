Российские банки в случае полной отмены комиссий с населения по платежам ЖКХ хотят компенсировать издержки, которые они несут по обеспечению приема платежей, например, взимать комиссию с получателей. Как сообщил РИА Новости глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский, такая позиция была высказана банками в ходе рабочей встречи на площадке ассоциации.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ , в ответ на это глава государства поручил сформулировать предложения. Неверов отметил, что этот вопрос обсуждался с Центральным банком, который его поддерживает.

По словам Лунтовского, речь идет об отмене комиссий, которые уплачивают физические лица. «Надо иметь ввиду, что оплата коммунальных услуг для банков является такой же услугой, как и любая другая, поэтому банки несут соответствующие издержки на организацию инфраструктуры — сюда входит и обработка наличных денежных средств, зарплата операционистов, разработка программного обеспечения», — сказал Лунтовский.

Таким образом, банки вправе ожидать компенсации, считает глава ассоциации. По его словам, вопрос заключается в том, каким образом она будет осуществляться — через комиссию физических лиц или уплатой комиссии получателями платежей.

«Есть разные пути решения этой проблемы. Позиция банков заключается в том, что те издержки, которые они несут по обеспечению приема платежей, должны быть каким—то образом компенсированы. Вариант полной отмены комиссий и переноса компенсации этих издержек на получателя платежей, на наш взгляд, наиболее приемлем», — отметил Лунтовский.



Он добавил, что Банк России принимал участие в обсуждении проблемы уплаты комиссионных с участием банков и поддержал идею освобождения физлиц от уплаты комиссий.

