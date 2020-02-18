В российских кафе, ресторанах и отелях можно будет снять деньги с карты при оплате заказа, пишут «Известия» . Над этим работает MasterСard в рамках сервиса «Наличные с покупкой». Visa собирается присоединить к сервису аптечные сети и автозаправки.

Первым эксперимент по выдаче наличных вместе с оплатой заказа в кафе проведет банк «Ак Барс» уже во II квартале 2020-го, рассказали в кредитной организации. Деньги суммой не более 5 тыс. рублей можно будет получить при оплате заказа. С карты спишутся средства и за позиции в меню, и за выданные наличные. Этот проект будет скорее применим для возможности оставить чаевые. Сервис «Наличные с покупкой» планирует реализовать также в ресторанах и кафе банк «Зенит». Как пояснили в банке, в перспективе сервис сможет заменить устанавливаемые в ресторанах банкоматы.

Расширение возможностей для снятия наличных особенно актуально для удаленных, сельских и малонаселенных пунктов, где снятие денег зачастую оказывается проблемой, считают в Банке России. Там подчеркнули, что наличие кафе в отдаленных и малонаселенных сельских территориях значительно менее вероятно, чем присутствие предприятий торговли.

Возможность снимать наличные в торговых и сервисных точках будет в конечном итоге способствовать росту платежей по картам, поскольку сформирует привычку граждан идти в такие места с «пластиком», а не снимать деньги впрок, считают в Национальной системе платежных карт (НСПК), которая обеспечила технологическую возможность снимать деньги на кассах вместе с покупкой.

По словам экспертов, основной вопрос в реализации сервиса — оплатит ли комиссию за реализацию сервиса банк или она будет переложена на клиента. Скорее всего, сам ресторан в любом случае получит комиссионный доход от таких операций, считают эксперты.