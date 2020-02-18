Китайская компания Xiaomi будет при необходимости устанавливать российское программное обеспечение на гаджеты, а в Huawei работают над этим вопросом. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службах компаний, входящих в число лидеров по продажам смартфонов в России.

В понедельник о готовности исполнять требования законодательства РФ об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV заявила южнокорейская Samsung.

«Компания Xiaomi уже активно практикует предустановку приложений от локальных разработчиков, и эта процедура нами тщательно отработана. Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», — сообщили в Xiaomi.

Со своей стороны в Huawei отметили, что работают над вопросом об обязательной предустановке и «стремятся найти оптимальное решение для всех участников рынка».

По данным консалтинговой компании IDC, Huawei и Xiaomi по итогам III квартала 2019 года заняли первое и третье места соответственно по продажам смартфонов в России. До этого лидером рынка был Samsung, который в этом квартале с минимальным перевесом уступил Huawei.



В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Эти требования начнут действовать с 1 июля 2020 года и, по мнению авторов документа, будут способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий. Перечень гаджетов, для которых наличие отечественного софта станет обязательным, самих приложений, а также порядок их установки должно определить правительство.