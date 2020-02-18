Международный валютный фонд решил пересмотреть рекомендации для стран с развивающейся экономикой. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева написала в статье, опубликованной во вторник в британской газете Financial Times .



Как отметила Георгиева, это предполагает новая «комплексная программа» действий МВФ, в которой подвергнутся переоценке затраты и выгоды четырех инструментов — денежно-кредитной политики, макропруденциальной политики, интервенций валютного курса и мер по движению капитала. Она направлена на то, чтобы «помочь стабилизировать экономики, подверженные внутренним и внешним шоковым воздействиям» с учетом взаимодействия этих инструментов друг с другом и ситуации в каждой стране.

Нынешняя стратегия фонда, как напомнила Георгиева, основывается «на более традиционном экономическом мышлении и в целом ориентирует страны-члены на использование обменного курса в качестве амортизатора» экономических потрясений. Однако он может не учитывать «важные аспекты развивающихся рынков», подчеркнула глава МВФ.

Страны с развивающейся рыночной экономикой «сильно отличаются друг от друга и по ликвидности валютных рынков, что может повлиять на инструментарий, доступный им для стабилизации», уточнила автор.