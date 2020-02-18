Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.



Как указано в проекте отзыва Кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС), нынешней редакцией Трудового кодекса предусмотрено, что «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ».

Таким образом, Кабинет министров уже сейчас наделен «правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется». «Правительством РФ законопроект не поддерживается», — говорится в документе.

Своим законопроектом либерал-демократы предлагали закрепить в Трудовом кодексе норму о том, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не оказался выходным по календарю.