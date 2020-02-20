Фракция «Справедливая Россия» внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер партии Сергей Миронов.

«Сегодня наша фракция внесла очередной законопроект в Госдуму, который поможет нашей экономике, мы абсолютно в этом уверены. Мы вносим изменения в Налоговый кодекс и предлагаем снизить процентную ставку по налогу на добавленную стоимость с 20% до 15%», — сообщил Миронов.

Власти повысили ставку НДС до 20% с 18% с 1 января 2019 года. По подсчетам Минфина России, эта новация позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Сумму уплаченного налога закладывают в конечную цену продуктов или услуг, так что фактически ее платят конечные потребители.