Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.

«К теме повышения пенсий опережающими темпами нужно, безусловно, возвращаться, учитывая изменившуюся социально-экономическую ситуацию, — сказал Исаев, которого цитирует ТАСС. — Бюджет у нас стабильный, он профицитный. Фонд национального благосостояния в настоящий момент достаточно полон. Поэтому мы, безусловно, должны идти по пути повышения пенсионного обеспечения».

Комментируя предложения ряда депутатов о необходимости немедленного возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам, Исаев призвал не торопиться с таким решением. «Полное восстановление индексации пенсий всем работающим пенсионерам — это около 0,5 триллиона рублей, достаточно существенные средства. Это нужно обсуждать с правительством, это не быстрообсуждаемый вопрос», — отметил он.

«До тех пор, пока мы не имеем окончательного ответа, как мы решим вопрос с работающими пенсионерами, сеять подобного рода надежды, ожидания, споры было бы неправильно», — считает «единоросс».



Экс-глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в октябре прошлого года отмечал, что на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в 2020 году потребуется порядка 368 млрд рублей. В РФ зарегистрировано 43 млн пенсионеров, из них 9,6 млн работают. Индексация пенсий работающих пенсионеров прекращена с 2016 года. У неработающих пенсия ежегодно индексируется с 1 января.