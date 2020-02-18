В период до 29 февраля 2020 года при оформлении услуги «Юрист 24» клиенты получат скидку до 500 рублей.

«Юрист 24» - это квалифицированная помощь по любым правовым вопросам, которую можно получить любым удобным способом по телефону, электронной почте, в личном кабинете Интернет-банка и мобильном приложении. Она гарантирует круглосуточную защиту в течение года без дополнительных расходов и оперативное решение юридических вопросов.

Более подробно об услуге можно узнать на сайте Банка. Оформление производится во всех дополнительных офисах КБ «Кубань Кредит».