Суд отказал Агентству по страхованию вкладов в удовлетворении требований к бывшим контролирующим лицам банка «Фининвест». Об этом сообщили во вторник, 18 февраля, в АСВ.

Лицензия у «Фининвеста» была отозвана в июле 2014-го, а в августе того же года кредитная организация была признана банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.



Агентство 28 июля 2017 года подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о привлечении Натальи Громовой, Любови Никольской, Натальи Кулаковой, Максима Ванчугова, Валентина Ландграфа и Сергея Гавриша к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков в общем размере почти 5,328 млрд рублей. Ландграф, в частности, возглавлял совет директоров банка, Громова — правление, в которое также входили Никольская и Кулакова.

«Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 14 февраля 2020 года, в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме», — уведомляет АСВ.

Ранее сообщалось об уголовных делах в отношении Громовой и Ландграфа , завершившихся условными сроками для каждого из обвиняемых.

