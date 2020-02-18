Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство ЦБ, просившего принять обеспечительные меры в виде ареста имущества бывших топ-менеджеров и собственников ныне санируемого Московского Индустриального Банка (МИнБанк) в деле по иску о взыскании с них около 196 млрд рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, а также на денежные средства, находящиеся и поступающие на расчетные счета в банках, 19-ти ответчиков, включая бенефициара МИнБанка Абубакара Арсамакова.



Необходимость принятия обеспечительных мер представители ЦБ и МИнБанка обосновывали тем, что ответчики в период за полгода до введения временной администрации и после ее ввода осуществляли «массовый вывод имущества».

Представители ответчиков просили заявление ЦБ отклонить, указывая на несправедливость одинаковой ответственности по иску для разных ответчиков. Некоторые из них, по словам юристов, входившие органы управления банка формально, по своей должности, не имели никакого отношения к кредитной деятельности банка. Кроме того, представители ответчиков заявили, что арест денежных средств оставит ряд их доверителей без средств к существованию, в том числе пенсионеров и многодетных.