Платежная система «Мир» в 2019 году могла потратить примерно 135 млн рублей на пассажиров московского метро, получивших от нее скидку при оплате проезда с помощью ее пластиковых карточек, в 2020-м расходы «Мира» на скидки могут составить около 100 млн рублей, подсчитали «Ведомости» .

Так, пассажиры с сентября 2019 года по январь 2020-го включительно оплатили проезд картами разных платежных систем на турникете метро более 30 млн раз, по данным ВТБ и Московского метрополитена. С начала сентября по конец декабря прошлого года система «Мир» при оплате проезда банковской картой на турникете давала скидку на одну поездку, также скидку держателям карт предоставляла и Mastercard, но только в сентябре. В начале этого года система «Мир» продлила акцию до 30 апреля, но скидка стала меньше.

Скидки на проезд предоставляются самими платежными системами в виде зачисления кешбэка на банковскую карту пассажира, говорит представитель Московского метрополитена. Исходя из доли платежной системы, размера скидки и общего количества оплаченных на турникетах банковской картой поездок, «Мир» мог потратить в прошлом году на скидки около 135 млн рублей, подсчитали «Ведомости», а Mastercard — около 70 млн рублей. Если предположить, что в этом году доля «Мира» будет минимум 40%, а пассажиры будут оплачивать на турникетах по 6 млн поездок в месяц, то на скидки по акции «Мир» может потратить еще не менее 100 млн рублей.

Внедрение бесконтактной технологии для оплаты проезда способствует развитию транспортных систем и более активному использованию карт при оплате других покупок: формируется единая безналичная среда, объясняет представитель Mastercard. Скидка стимулируют пассажира расплачиваться именно банковской картой, а не проездным билетом: например, в начале акции по картам совершалось примерно 30 тыс. операций в день, а через три месяца — в восемь раз больше, указывает представитель ВТБ.

Среди плюсов оплаты на турникете представитель ВТБ называет отсутствие необходимости покупать билет в кассе или автомате; другой плюс — наличие акций платежных систем, благодаря которым при оплате картой стоимость проезда становится ниже даже стандартных тарифов.