Граждане РФ со второго полугодия 2020 года смогут получить документы для соцвыплат и пособий дистанционно через личный кабинет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.

Министр отметил, что самое главное — чтобы исполнение социальных инициатив президента не утонуло в «бюрократических проволочках». По словам Силуанова, сейчас из 18 млн россиян, которым положена помощь государства, обращаются за пособием всего около 5 млн человек из-за сложных процедур.



«Можно пойти в МФЦ и уже оттуда получить необходимое количество документов, с тем чтобы МФЦ направило все материалы для получения соответствующих пособий. Но самое простое будет заключаться в том, чтобы через личный кабинет отправить заявление, и органы, которые формируют соответствующую информацию, — это налоговые органы, Пенсионный фонд — самостоятельно все это сделали и наши люди не ходили бы по бюрократческим инстанциям. Эта мера должна заработать начиная уже со второго полугодия текущего года», — сказал Силуанов, чьи слова приводит ТАСС.