Правительство России создает информационный ресурс для оказания адресной поддержки нуждающимся гражданам. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале, передает ТАСС.

«Эти все люди (нуждающиеся. — Прим. ТАСС) у нас должны быть сформированы в некой базе тех <...>, которые нуждаются в государственной поддержке. И мы сейчас такой информационный ресурс составляем», — сказал он.

Также Силуанов сообщил, что положенные гражданам России социальные пособия и выплаты будут поступать им с 1 января 2020 года вне зависимости от времени подачи заявления. По его словам, «независимо от того, когда будут поданы соответствующие заявления гражданами на получение пособия, все эти пособия будут исчисляться с 1 января текущего года».



Силуанов отметил, что Минфин подготовил поправки в сжатые сроки, чтобы соответствующие выплаты быстрее поступили гражданам. По словам министра, также идет работа по снижению уровня бюрократии.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, эти выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой. Путин уточнил, что выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. рублей, при необходимости это пособие может быть повышено до более чем 11 тыс. рублей в 2021 году.



Также Путин сообщил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более чем 616 тыс. рублей.