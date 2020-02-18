Правительство РФ упростит получение сертификата на материнский капитал: это можно будет сделать после выписки из роддома на основании представленных при поступлении данных, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.

«Мы предлагаем, и будет внесена новация, которая упрощает значительно получение свидетельства о материнском капитале. Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом. И данные, которые мама заполняет при поступлении в родильный дом, будут направляться в соответствующие службы, и уже при выходе из роддома мама может иметь сертификат о материнском капитале либо на электронной почте, либо на своем мобильном устройстве или так же пойти получить его в бумажном виде», — рассказал Силуанов, чьи слова приводит ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что выплаты должны помочь молодым семьям получить дополнительные средства и собственную недвижимость. «Это тоже решается сегодня в рамках тех задач, которые поставил президент», — подытожил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, эти выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой. Путин уточнил, что выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. рублей, при необходимости это пособие может быть повышено до более чем 11 тыс. рублей в 2021 году.



Также Путин сообщил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более чем 616 тыс. рублей.