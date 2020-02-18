Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила о завершении 1 июля 2020 года переходного периода перевода пенсионных и иных социальных выплат на карту «Мир».

«Это касается только тех пенсионеров, которые получают пенсию на банковские карты . Для тех, кто получает свои деньги через почтовое отделение или на дому, ничего не изменится», — сказала сенатор журналистам.

Бибикова напомнила, что в связи с изменением законодательства о национальной платежной системе три года назад начался поэтапный переход на зачисление банками и иными кредитными организациями выплат, осуществляемых за счет бюджетных средств, на счета, которые обслуживаются картой «Мир».

Парламентарий подчеркнула, что подавляющее большинство пенсионеров уже оформили карту «Мир», а тем пенсионерам, которые сейчас получают пенсии на другие карты, «необходимо обратиться в то кредитное учреждение, где они обслуживаются, с заявлением о бесплатной замене карты». По ее словам, если карта заменена не будет, то после 1 июля банк просто будет возвращать пенсию гражданина обратно в Пенсионный фонд России, и тогда вопрос с получением денег будет решить уже сложнее. «Безусловно, деньги никуда не пропадут и не исчезнут, они будут возвращены получателю, однако до тех пор, пока не произойдет замены карты, выплата пенсий будет приостановлена», — сказала Бибикова.

Сенатор пояснила, что это требование обязательно для всех пенсионеров, кому выплаты были назначены до 1 июля 2017 года. «Те, кому пенсионные выплаты были назначены после этой даты, при оформлении пенсии сразу получали карту национальной платежной системы «Мир», — заключила Бибикова.