Работодатели предоставили в Пенсионный фонд России (ПФР) первые сведения о трудовой деятельности россиян за январь 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.



«Завершилась первая отчетная кампания работодателей по представлению в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности россиян за январь 2020 года. Несмотря на сжатые сроки, разработчики программ по кадровому и бухгалтерскому учету вовремя обновили соответствующие продукты для страхователей и операторов, оказывающих услуги по сдаче отчетности», — говорится в сообщении.

Напомним, работодатели с 1 января 2020 года направляют в ПФР сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. Данные передаются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Они включают в себя информацию о таких кадровых событиях, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, если работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.



В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных документов путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

