Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть идею депутатов о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом он заявил на встрече с руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергеем Неверовым.



Парламентарий указал, что такие комиссии являются для плательщиков дополнительной нагрузкой. «Мы этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком Российской Федерации, они нас поддерживают, — внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить, — сказал Неверов. — Поддержите нас, мы готовы такие предложения сделать».

«Сформулируйте, конечно», — ответил Путин.

Единоросс отметил, что проблема начисления комиссий за оплату услуг ЖКХ стоит достаточно остро. «Банки делают такое начисление. И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, возникает такая дополнительная нагрузка в части комиссии», — отметил он.

Неверов признал, что банки «этого (отмены комиссий), наверное, категорически не хотят». «Но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того, что указано, еще дополнительно начисляется комиссия», — добавил депутат.

«Это такая квазинагрузка», — согласился с ним президент.