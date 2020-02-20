Владислав Сурков освобожден от должности помощника главы государства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, уточняется в сообщении.

Сурков занимал должность помощника президента с сентября 2013 года. До этого он занимал посты заместителя председателя правительства (в том числе руководил аппаратом правительства), заместителя и первого заместителя администрации президента.



Как указывает РБК , в конце января близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объявил, что тот решил уйти в отставку из-за «смены курса на украинском направлении». В статусе помощника президента Сурков курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.