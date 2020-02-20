Сурков занимал должность помощника президента с сентября 2013 года.
Владислав Сурков освобожден от должности помощника главы государства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, уточняется в сообщении.
Сурков занимал должность помощника президента с сентября 2013 года. До этого он занимал посты заместителя председателя правительства (в том числе руководил аппаратом правительства), заместителя и первого заместителя администрации президента.
Как указывает РБК, в конце января близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объявил, что тот решил уйти в отставку из-за «смены курса на украинском направлении». В статусе помощника президента Сурков курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.
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