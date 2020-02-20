Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому крупные торговые сайты-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате инструмент национальной системы платежных карт (НСПК) — карту «Мир», говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Проектом предлагается расширить круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных обеспечить для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием национальных платежных инструментов в рамках НСПК либо наличными денежными средствами путем распространения указанных требований на владельца агрегатора и на продавцов, реализующих товары и услуги дистанционным способом.

Также предлагается поэтапное снижение порога выручки, при превышении которого продавец будет обязан обеспечить возможность оплаты товаров и услуг с использованием национальных платежных инструментов в рамках НСПК. Так, с 1 сентября 2020 года под действие закона подпадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 млн рублей. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 млн рублей к 1 января 2021 года.

В настоящее время порог выручки составляет 40 млн рублей за предшествующий год.