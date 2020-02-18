По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, важно понять, какие финансовые последствия повлечет расширение эксперимента.
Правительство РФ прорабатывает вопрос об увеличении числа точек, где можно получить чеки tax free. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания в Госдуме РФ, передает ТАСС.
«В правительстве, действительно, прорабатывается вопрос об увеличении числа точек, где будет возможно получение чеков tax free. Мы сейчас взвешиваем вопрос, какие финансовые последствия повлечет расширение эксперимента. В ближайшее время выступим с инициативой расширения эксперимента», — отметил Сазанов.
По его словам, возможны различные варианты расширения системы tax free. «Там разные есть варианты: возможно, например, убрать статус эксперимента, и любая точка сможет претендовать на вхождение в систему tax free, либо это будет по ограниченному перечню точек — в зависимости от финансовых последствий, соответственно, правительство будет принимать решение. Но расширение в какой-то форме точно произойдет», — сказал Сазанов.
Он добавил, что изменения могут быть предложены в рамках подготовки ко второму чтению поправок к законопроекту об электронных чеках в системе tax free. «Такой вариант возможен. Если будет отменен режим эксперимента и расширен на всю территорию Российской Федерации, то это, конечно, поправки в закон», — сказал замминистра.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит оформлять электронные чеки в системе tax free. С 1 января 2018 года Налоговый кодекс РФ позволяет иностранным гражданам вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, купленных в России. Возврат налога при этом допускается в отношении товаров, приобретенных только в особых магазинах на территориях, включенных в специальный правительственный перечень. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).
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