Банк России установил официальные курсы валют на 19 февраля.

Курс доллара повысился на 46,13 копейки, составив 63,7698 рубля (63,3085 рубля на 18 февраля). Курс евро вырос на 46,81 копейки до 69,0882 рубля (с 68,6201 рубля на 18 февраля).



На Московской бирже на 13:20 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 27 копейки, валюты стоят 63,73 и 69 рублей соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,62—63,88 рубля за доллар и 68,81—69,21 рубля за евро.