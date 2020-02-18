Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали положительную динамику.



Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,63 доллара и составили 52,05 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость апрельских контрактов на Brent уменьшилась на 0,35 доллара, до 57,67 доллара за баррель.