Минфин России проведет 19 февраля три аукциона по размещению облигаций федерального займа.

В частности, будет проведен аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25084RMFS с датой погашения 4 октября 2023 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, говорится в сообщении ведомства.

Также будет проведен аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Еще на одном аукционе будут предложены 10 млн ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 10 млрд 709,8 млн рублей по номинальной стоимости, следует из релиза.



Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, уточняют в Минфине.