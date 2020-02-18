На аукционах Минфина с 19 февраля будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпусков № 25084RMFS (с погашением в октябре 2023 года) в объеме 400 млрд рублей и № 26233RMFS (с погашением в июле 2035 году) в объеме 450 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ОФЗ будут доступны по номинальной стоимости.

Конкретные даты аукционов, в которые данные выпуски ОФЗ-ПД будут предлагаться к продаже, определятся исходя из рыночной конъюнктуры.