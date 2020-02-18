Компания Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщает «Прайм» , ссылаясь на представитель компании. По его словам, походка каждого человека уникальна.

«Мы работаем с транспортными организациями на тему того, что ваше лицо или походка будут подтверждать вашу личность», — рассказал агентству MarketWatch президент подразделения Mastercard по кибернетическим и интеллектуальным решениям Аджай Бхалла.

Он сообщил, что Mastercard исследует инновационную поведенческую биометрию, например, походку, лицо, сердечный ритм и конфигурацию вен, для подтверждения личности человека. Как предлагает компания, специально установленные перед турникетами камеры будут распознавать человека по походке. Когда система подтвердит личность человека, она пропустит его через турникет, списав средства за проезд с привязанного кредитного счета или карты оплаты.

Как сообщает Forbes , платежная система ведет переговоры с операторами общественного транспорта о внедрении новых технологий для оплаты проезда. Для распознавания по сердцебиению, как рассказал Бхалла, можно будет использовать специальные напульсники, которые люди будут носить на руке.