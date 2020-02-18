В ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации кредитной программы «Партнер 8,5», созданной Банком при поддержке Минэкономразвития Российской Федерации специально для малого и среднего бизнеса.

Взаимодействие с субъектами МСБ является важной частью деятельности КБ «Кубань Кредит». Всего за 2019 год в Республике Адыгея Банком в рамках программы «Партнер 8,5» было одобрено кредитов на сумму более 24 млн рублей.