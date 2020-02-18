Защита просила суд отменить приговор и вынести оправдательный.
Второй кассационный суд признал законным приговор осужденному на 12,5 года колонии бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Кассационную жалобу защиты и кассационное представление прокуратуры оставить без удовлетворения», — огласил решение судья.
Защита просила суд отменить приговор и вынести оправдательный, прокуратура просила отменить приговор в части оправдания по одному эпизоду взятки и вернуть на новое рассмотрение.
Захарченко отбывает наказание в колонии № 5 в Мордовии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Он был задержан и арестован в сентябре 2016 года по обвинению в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении двух взяток в особо крупном размере. Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей. Позже срок наказания был сокращен на полгода.
Ранее суд оправдал Захарченко по эпизоду о взятке в размере 800 тыс. рублей от владельца ресторана La Maree Меди Дусса.
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