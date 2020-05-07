Крупнейшая банковская группа Италии Intesa Sanpaolo неожиданно сделала предложение о приобретении четвертого по величине банка страны Ubi Banca.

«Наша отрасль на европейском уровне вступила в новую фазу, которая требует больших масштабов, более широкой возможности для инвестиций и применения новой финансовой модели. Благодаря этой операции банк, который появится на свет в результате интеграции между Intesa Sanpaolo и Ubi, может стать одним из лидеров европейской банковской системы», — заявил во вторник глава группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина.

Предложение предполагает оплату только акциями: за каждые десять акций Ubi Banca его акционеры получат по 17 акций Intesa Sanpaolo нового выпуска. Таким образом, одна акция Ubi Banca была оценена в 4,254 евро, а вся группа — в 4,86 млрд евро. Это существенно выше, чем рыночная цена банка, согласно последним котировкам его акций. Тем не менее Intesa Sanpaolo рассчитывает в результате данной сделки добиться увеличения роста чистой прибыли до 6 млрд евро начиная с 2022 года, следует из сообщения банка.

Примечательно, что в понедельник Ubi Banca представила инвесторам новый план развития, который предусматривал закрытие 175 филиалов и сокращение 2 тыс. рабочих мест.

Предложенная Intesa Sanpaolo сделка должна еще быть одобрена антимонопольным и надзорными ведомствами Италии. Видимо, поэтому руководство крупнейшего банка страны уже достигло предварительных соглашений с другими участниками итальянского финансового рынка. Так, BPER Banca в случае успешного завершения сделки по приобретению Ubi Banca готов купить у Intesa Sanpaolo часть бизнеса, связанного с обслуживанием 1,2 млн клиентов на севере Италии. Кроме того, страховая группа UnipolSai в этом случае приобретет доли Intesa Sanpaolo в трех крупных компаниях, занятых этим видом бизнеса.