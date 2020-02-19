Подготовлен новый законопроект о регулировании в РФ больших данных, предполагающий наделение Роскомнадзора полномочиями по ведению реестра их операторов, пишет «Коммерсант» . Так, Минкомсвязь опубликовала законопроект с поправками к закону «Об информации», предусматривающий введение понятий «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных». Правительство и Госдума должны подготовить изменения в законодательство, направленные на обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных.

Ранее идеи по регулированию рынка больших данных предлагали АНО «Цифровая экономика», Фонд развития интернет-инициатив, а также Институт развития Интернета и Ассоциация больших данных (АБД; объединяет «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк , Газпромбанк, «МегаФон», «Ростелеком» и др.). Последние разработали кодекс этики использования данных, подписанный рядом участников рынка в декабре 2019 года. Документ должен стать основой для саморегулирования рынка.

По мнению экспертов, закрепление единого определения больших данных нецелесообразно, их разнообразие слишком велико. Развитию рынка и защите интересов граждан будет больше способствовать законопроект о порядке обезличивания данных. Также в настоящей редакции законопроект создает основания для неравных правовых условий для российских и иностранных технологических компаний и дает преференции иностранным игрокам. Документ дает новые довольно масштабные полномочия Роскомнадзору, что потребует среди прочего дополнительных затрат бюджета, отмечают эксперты.