Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении поправки в закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», восстанавливающие индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Проект направлен на поддержку почти 30 тыс. человек.

Документ внесен Вячеславом Володиным, руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым и первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым.

Согласно законопроекту, пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Им будут ежегодно индексировать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

Дополнительные расходы на индексацию (корректировку) назначенных пенсионерам-опекунам пенсий (с учетом расходов на доставку) в 2020 году составят 0,72 млрд рублей, в 2021-м – 1,83 млрд, в 2022-м – 2,22 млрд.