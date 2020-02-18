Бычий тренд на рынке на прошлой неделе сохранялся: Бычий тренд на прошлой неделе сохранялось, а рынки акций США обновили свои максимумы, игнорируя опасения по поводу влияния коронавируса на китайскую экономику и население, а также на азиатский регион и мировую экономику в целом. Хотя большую часть недели инвесторы избегали рискованных активов, в минувшую пятницу индекс РТС вырос на 1,1%. В лидерах роста были акции энергетических компаний на фоне сообщений о дивидендных выплатах. Курс рубля укреплялся вторую неделю подряд (+0,9%) благодаря восстановлению цен на нефть (8,0%), которые приостановили свое падение на протяжении более чем одного месяца (Brent все еще торгуется на 14% ниже, чем в начале года).

Аппетит к рискованным активам перевешивает риски эпидемии: Настроение инвесторов на этой неделе по-прежнему будет определять ситуация вокруг коронавируса, хотя аппетит к рискованным активам, судя по всему, перевешивает риски эпидемии, несмотря на слабую макроэкономическую статистику из Азии и понижение прогнозов роста на 2020 г. по этому региону. В случае ухудшения ситуации, вызванной коронавирусом, или даже ее стабилизации на нынешнем, весьма критическом уровне, прогнозы роста китайской экономики будут понижаться и далее. Это может привести к снижению прогнозов на сырьевые активы и на активы на развивающихся рынках. Цены на медь выросли на 1,8% на прошлой неделе, однако они все еще на 6,5% ниже в сравнении с началом года; цены на нефть опустились на 14% с начала года, несмотря на их некоторое восстановлений на прошлой неделе, однако мы не наблюдаем, что это отражено в ценах акций с начала года. Сейчас инвесторы сосредоточены на механизмах поддержки экономики и сильных финансовых результатах за 4К19. Новые стимулы из Китая сегодня утром оказали поддержку рынкам до некоторой степени улучшили настроение на рынках сегодня; агентство Reuters сообщило, что Администрация президента Дональда Трампа поощряет рядовых американцев к инвестициям в акции на фоне низких процентных ставок; кроме того, в администрации обсуждается вопрос о значительном понижении налогов для среднего класса. В минувшую пятницу Народный банк Китая понизил процентные ставки по среднесрочным кредитам, чтобы поддержать компании на фоне вспышки коронавируса. На данный момент складывается впечатление, что ралли на рынке продолжится, а аппетит к рискованным активам перевешивает риски, связанные с последствиями эпидемии коронавируса.

Возобновились слухи по поводу санкций: В последнее время после оправдания Дональда Трампа по делу об импичменте в СМИ возобновились разговоры о санкциях. Хотя риск новых санкций ослаб и сейчас практически не актуален, говорить о том, что санкции полностью исчезли с мировой повестки нельзя. Давление, которое испытывает Роснефть со стороны администрации Трампа, в связи со сделками с Венесуэлой. На прошлой неделе газета Financial Times опубликовала письмо Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, направленное адвокатам Олега Дерипаски, в котором Минфин США объяснил введение санкций против Олега Дерипаски участием бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансированием ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников. В минувшие выходные министр энергетики США подтвердил, что США выступают против завершения строительства “Северный поток-2”. По мере приближения президентских выборов в США демократы могут снова использовать Россию (и санкции против Москвы) для повторных нападений и дискредитации Дональда Трампа. В своем последнем обзоре Fitch писала о том, что двойной профицит, низкий госдолг и крупные валютные резервы позволят России выдержать новые санкции.

Российская макростатистика: Сегодня Росстат публикует статистику по промпроизводству за январь, в четверг – данные по обороту розничной торговли. Наш прогноз, как и консенсус-прогноз рынка, предусматривает рост оборота розничной торговли на 2,2%. Мы сильно сомневаемся в том, что эти данные смогут показать влияния коронавируса на экономику России. Тем не менее, его первой ласточкой может оказаться инфляция, которая за первые 10 дней февраля уже составила 0,2% против 0,4% м/м за январь в целом. Это может указывать на то, что инфляционные последствия коронавируса могут оказаться важнее, чем связанные с ним дефляционные риски.

Курс рубля устойчив: На этой неделе поддержку курсу рубля окажут период налоговых выплат, рост цен на нефть и спрос на ОФЗ. Российская валюта не должна слишком сильно уйти от уровня 63,50/US$

Цены на нефть на прошлой неделе стабилизировались, однако для поддержки этого тренда необходимы действия ОПЕК или хорошие новости по поводу борьбы с коронавирусом: Цены на нефть на прошлой неделе восстановились (Brent +8,0% до $57,20/барр.), несмотря на скачок запасов нефти в США, понижение прогноза спроса на этот год Международным энергетическим агентством и отсутствие продвижения в сделке с ОПЕК+. Цены на нефть снизились на 14% с начала года. Дальнейшее направление динамики цены на нефть будет зависеть отчасти от прогресса в сделке ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи, а также от развития ситуации вокруг коронавируса. Как сообщается, Технический комитет ОПЕК рекомендовал ОПЕК+ (в том числе и России) сократить добычу еще на 600,000 барр. в сутки с целью отразить снижение спроса на нефть, в частности, в Китае. Учитывая отсутствие признаков того, что эпидемия достигла своего пика, и количество случаев за пределами Китая растет, снижение спроса на нефть в Китае может оказывать давление на цены на нефть.

На этой неделе отчитываются российские нефтедобывающие компании: В среду свои финансовые результаты за 4К19 представит НОВАТЭК – рынок ожидает, что компания представит сезонного сильные цифры; в среду отчитывается ROSN – рынок ожидает сильного показателя чистой прибыли; завершит эту неделю отчетную неделю финансовые результаты компании SIBN.

На этой неделе настроение вокруг России будут определять новости вокруг эпидемии коронавируса и его влиянии на перспективы роста в странах Юго-Восточной Азии и спрос на сырье. Хотя аппетит к риску на развитых рынках акций сохранится, российский рынок акций, скорее всего, выиграет от эффекта распространения аппетита к рису и далее на развивающиеся рынки и будет наблюдать приток капитала. Акции нефтегазовых компаний могут восстановится (ROSN, LKOD, NVTK, SGGD, SIBN) в случае устойчивости цен на нефть и сильных финансовых результатов нефтегазовых компаний. Рост цен на палладий позитивен для MNOD. Акции энергетических компаний продолжают пользоваться спросом благодаря своей защитной природе и перспективам дивидендных выплат.