Эл Банк подал заявление о признании банкротом бывшего председателя правления кредитной организации Анатолия Волошина, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Самарской области.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Напомним, Эл Банк был лишен лицензии 5 мая 2016-го и признан банкротом в конце июля того же года.

Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим, 30 марта 2018 года подало в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении 12 бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере почти 5,08 млрд рублей. В числе ответчиков были Анатолий Волошин и его супруга — экс-глава набсовета банка Галина Волошина, которые выступали крупнейшими акционерами банка.

Суд удовлетворил требования АСВ частично . Так, суд признал доказанным наличие оснований для привлечения Анатолия Волошина и еще восьми лиц к ответственности по обязательствам банка в форме возмещения убытков, при этом производство в части определения размера причиненных убытков приостановлено до окончания расчетов с кредиторами банка. В удовлетворении требований АСВ к Галине Волошиной и еще двум ответчикам отказано.



Центробанк в сентябре 2016 года сообщал об установлении фактов вывода активов Эл Банка путем выдачи кредитов техническим компаниям на 2,2 млрд рублей.