Бюджеты российских компаний на решение вопросов в области кибербезопасности в 2019 году увеличились в среднем на 20%. Такие данные сообщили в пресс-службе Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) со ссылкой на экспертов, которые принимали участие в «Неделе безопасного Рунета — 2020».

«Эксперты, спикеры и участники мероприятий сошлись во мнении, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по степени развития сферы кибербезопасности, передовых технологий в этой области, общественной осведомленности. В среднем на 20% увеличились бюджеты на кибербезопасность в 2019 году, однако реальные расходы не превышают показатели 2018 года. Основная причина — сложность и длительность конкурсных процедур и влияние на рынок регуляторных инициатив», — отметили в РАЭК.

По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, «произошло изменение парадигмы защиты», когда задачей системы безопасности становится не предотвращение атаки, а максимально быстрое ее обнаружение. Также произошел рост востребованности интеллектуальных систем защиты (область кибербезопасности — мощный драйвер развития технологий, в том числе ИИ).

Кроме этих макротрендов аналитики РАЭК и эксперты РОЦИТ отмечают еще «пользовательские тренды» в области персональной инфобезопасности: это повсеместное осознание (на уровне государства, корпораций, пользователей) необходимости повышения уровня цифровой грамотности россиян и рост «популярности даркнета» как прогнозируемая реакция на усиление тренда «Регулирование контента».